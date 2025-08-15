Fırat Erdil, U16 Erkekler Milli Takım Kampına Davet Edildi

Aydın İl Karması ile 2'ncilik elde eden hentbol takımının antrenörü Fırat Erdil, Hentbol Federasyonu tarafından U16 Erkekler Milli Takım Kampı kadrosuna çağrıldı. İl Müdürü, Erdil'i tebrik ederek başarılar diledi.

Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Hentbol Türkiye Finalleri'nde Aydın İl Karması ile 2'ncilik elde eden hentbol takımının antrenörü Fırat Erdil, Hentbol Federasyonu tarafından U16 Erkekler Milli Takım Kampı kadrosuna çağrıldı.

Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde görev yapan ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadrosunda bulunan Fırat Erdil'in milli takım kampına davet edilmesi sevinçle karşılandı. İl Müdürlüğü, başarılı antrenörü tebrik ederek milli takım sürecinde başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
