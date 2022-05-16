Fırat Develioğlu, Galatasaray başkan adaylığından çekildi - Haberler

Galatasaray Kulübü'nün 11 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesinde geçtiğimiz günlerde başkanlığa aday olduğunu açıklayan Fırat Develioğlu, bugün yaptığı açıklamayla da adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Develioğlu'nun yazılı açıklaması şöyle;

Seçim yarışına girdiğimiz diğer iki adayın üstlerine düşen camiamızın birliği misyonuna bu şekilde katkıda bulunmalarını talep ediyorum."

Demirören Haber Ajansı / Spor