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Fiorentina, Kerem Demirbay'ı transfer etmek istiyor

Fiorentina, Kerem Demirbay'ı transfer etmek istiyor

Spor Haberleri

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'ın ismi İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anılıyor. Fiorentina, Kerem Demirbay'ı kadrosuna katmak istiyor.

p>Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'ın ismi İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anılıyor.

Avrupa liglerinde takımların yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fiorentina, Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'ı kadrosuna katmak istiyor. Fiorentina, Alman ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kerem Demirbay'ı geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde takıma dahil etmek istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.Kerem Demirbay'ın ismi daha önce Beşiktaş ve Galatasaray gibi Süper Lig devleriyle de anılmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kerem Demirbay Leverkusen Bayer Spor Haberler

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