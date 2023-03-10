Fiorentina-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Demir Grup Sivasspor maçında değerlendiremedikleri gol fırsatları nedeniyle üzgün olduğunu ama rövanş maçında Sivas'a savaşmak için gideceklerini söyledi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenen Fiorentina'da teknik direktör Italiano, müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Italiano, ilk yarıda arka arkaya yakaladıkları gol fırsatlarının hatırlatılması ve karşılaşmanın 1-0 bitmesiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, "Bu geceye dair üzüldüğüm tek şey maçın 1-0 bitmiş olması. İlk yarı skor daha farklı olabilirdi. Oyunun geri kalanında iyi oynadık. Bu açıdan bakıldığında memnunum. 1-0'da kaldık ama galip geldik, galibiyet serimiz devam ediyor. Oraya da savaşmaya gideceğiz. Onlar da kesinlikle bize yaklaşımlarında değişiklik yapacaklar. Kazanmak için gol atmak durumundalar. Bizim daha sert olmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Yedek kulübesinden oyuna giren oyuncularının yaptığı katkıya dikkati çeken Italiano, "Oyuncu değişiklikleri, maçların ve sezonun kaderini değiştiren faktör olabilir. Herkes büyük emek verdi ve gol atmayı başardık. Bir an hiç öne geçemeyeceğimizi de düşündüm. Bu tür müsabakalar kolay değil. Rakibimiz, kalitesi ve biraz da şansının yardımıyla grubundan lider çıktı ama korkulacak bir rakip." diye konuştu.