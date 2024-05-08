Fiorentina, Club Brugge'yi eleyerek finale yükseldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Fiorentina, adını finale yazdırdı. İlk maçı 3-2 kazanan Fiorentina, finalde Olympiakos-Aston Villa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Fiorentina, adını finale yazdırdı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, ilk maçı 3-2 kazanan İtalyan ekibi Fiorentina, Belçika'nın Club Brugge takımına konuk oldu.
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelenin 20. dakikasında Vanaken ile gol bulan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İtalyan ekibi, karşılaşmanın 85. dakikasında Lucas Beltran'ın penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk maçı 3-2 kazanan Fiorentina, turnuvada üst üste ikinci kez finale çıkma başarısını gösterdi.
Club Brugge forması giyen Denis Odoi, 90+4. dakikada kırmızı kart gördü.
Fiorentina, finalde Olympiakos-Aston Villa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde final heyecanı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanacak.