Mersin'de '30 Ağustos Zafer Kupası' Futbol Turnuvası'nda 3. Hafta Karşılaşmaları Sona Erdi - Haberler

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Mersin'de '30 Ağustos Zafer Kupası' Futbol Turnuvası'nda 3. Hafta Karşılaşmaları Sona Erdi

ANKA - Spor
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Mersin'de '30 Ağustos Zafer Kupası' Futbol Turnuvası'nda 3. Hafta Karşılaşmaları Sona Erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Mahalleler Arası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası’ futbol turnuvasında 3’üncü hafta karşılaşmaları sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahalleler Arası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası' futbol turnuvasında 3'üncü hafta karşılaşmaları sona erdi.

Büyükşehir tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen futbol turnuvasında heyecan sürüyor. Fındıkpınarı'nda Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde başlayan turnuvada, 3'üncü hafta mücadeleleri tamamlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuvanın 3'üncü haftasında 24 takım mücadele etti.

Maçları ortalama 5 bin kişinin izlediği '30 Ağustos Zafer Kupası'nda 3'üncü hafta mücadeleleri kapsamında, A Grubu'nda yer alan Gökçebelen ile Sarılar arasındaki karşılaşmayı Gökçebelen 5 – 2 kazanırken, yine aynı grupta yer alan Arslanköy ile Turunçlu arasındaki mücadeleyi Arslanköy 3 – 1, Emirler ile Kocayer arasındaki mücadeleyi ise Emirler 2 – 0 kazandı.

B Grubu  karşılaşmalarda ise Eski Mezitli, Kocavilayet'i 4 – 0 yenerken, Değirmençay ise Akarca karşısında 3 – 0 galip geldi. B Grubu mücadeleleri kapsamında oynanan Çiftlikköy Tepeköy arasındaki mücadele ise 1 – 1 sonuçlandı.

C Grubu mücadeleleri kapsamında Çevlik, Arpaçsakarlar'ı 2 – 1 mağlup ederken, Menteş ile Uzunkaş arasındaki mücadele 1 – 1 sonuçlandı. Grubun son maçı olan Kuyuluk ile Çavuşlu arasındaki mücadele ise Kuyuluk'un 1 – 0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

D Grubu mücadelelerinde Karahacılı, Karaisalı'yı 1 – 0 mağlup ederken, Çavak ile Fındıkpınarı arasında oynanan karşılaşmayı Fındıkpınarı 3 – 1, Kaleköy ile Doğançay arasındaki karşılaşmayı ise Kaleköy 2 – 1 kazandı.

Hava ve zemin şartlarının uygun olmaması nedeniyle ertelenen 1'inci hafta karşılaşmaları, bugün ve yarın oynanacak.

ANKA / Spor

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