Finallerde depremde hayatını kaybeden KKTC'li öğrenciler için yarışacaklar

Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Yarı Final müsabakalarında finale kalan Adana ve Mersin kız voleybol takımları, Adıyaman'da yıkılan otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) öğrencileri için finallerde mücadele edecek.

Adıyaman'da düzenlenen ve deprem nedeniyle ertelenen Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Yarı Final müsabakaları, Mardin'de 3-5 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yeni Artuklu Spor Salonu'ndaki müsabakalara Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere Adıyaman'da yakalanan Mersin Pirireis Ortaokulu ve Adana Genç İş İnsanları Derneği Ortaokulu ile Van Ertuğrul Gazi Ortaokulu ve Elazığ Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu takımları katıldı.

Müsabakalara Mersin takımı, depremde Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'in enkazında kalarak hayatını kaybeden KKTC'nin Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımındaki öğrencilerin isimlerinin yer aldığı tişörtlerle, Adana takımı da KKTC'li sporcularının fotoğraflarının yer aldığı ve arkasında "Şampiyon Melekler" yazılı formayla çıktı.

Türkiye finallerine gitmeye hak kazanan her iki ilin takımı Türkiye şampiyonu olup, şampiyonluklarını depremde yaşamını yitiren KKTC'li sporculara adamak istiyor.

"Onları unutmadık, unutmayacağız da"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ertelenen müsabakaların Mardin'de yapıldığını belirtti.

Birlik, "Turnuvada Kıbrıs takımımız da vardı. Maalesef hayatlarını kaybettiler. Müsabakaların yapıldığı salonu 'Kıbrıs burada' yazılı pankart astık. Adana ve Mersin takımları da formalarında hayatını kaybedenlerin isimleri ve fotoğraflarını taşıdı. Duygusal bir görüntü oldu. Bizler onları unutmadık, unutmayacağız da." diye konuştu.

Yer kalmadığı için İsias Otel'de kalmamışlar

Adana takımının antrenörü Serhat Eryılmaz da müsabakalara katılmak için gittikleri Adıyaman'da KKTC'li sporcuların kaldığı ve hayatını kaybettiği İsias Otel'de yer bulamadıkları için başka otelde kaldıklarını anlattı.

Depreme başka bir otelde takım olarak yakalandıklarını, deprem travmasını atlatmak için spora tutunduklarını aktaran Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Kaldığımız otelin müteahhidi işini hakkıyla yaptığı için hayatta kaldık. İsias Otel gibi bizim kaldığımız otel de yıkılabilirdi. KKTC'li takım için çok üzgünüz. Deprem sonrası kızlarımız ağır bir travma geçirdi. Çok şükür can kaybımız olmadı. Daha sonra çocuklarımız antrenmanlarına devam etti. Bundan sonra çıkacağımız her maçta vuracağımız her smaçta alacağımız her sayıda KKTC'li sporcuları anacağız. Ruhları şad olsun."

"Depremde binaların yıkılışlarını gördük"

Adanalı sporcu Zeynep Tumluer ise depremde sporcuların hayatını kaybetmesine derinden üzüldüğünü dile getirdi.

Tumluer, "Depremde binaların yıkılışlarını gördük. Bu bizi çok üzdü. Depremden sonra bir daha turnuva olmaz zannetmiştik. Turnuva yapıldığı için çok mutlu olduk. Hedefimiz Türkiye finallerini gidip şampiyon olmak. Şampiyon olunca kupamızı ve madalyalarımızı Kıbrıs'a götüreceğiz." diye konuştu.

Mersin takımının antrenörü Ahmet Çavuşoğlu da kazanmak istedikleri Türkiye şampiyonluğunu depremde hayatını kaybeden KKTC ekibine adayacaklarını belirtti.

Mersin takımının kaptanı Lavin Özdemir, depreme yakalanınca çok korktuklarını belirterek, deprem psikolojisini atlamaya çalıştıklarını anlattı.

Özdemir, çok iyi arkadaş oldukları KKTC takımı sporcularının depremde hayatına kaybetmesiyle derin bir üzüntü yaşadıklarını aktardı.

Mersinli sporcu Ceylin İkiz de "Adıyaman'da korkunç bir felakete yakalandık. Bir sürü sporcu oradaydı. Bizler kurtulduk, Kıbrıs takımının 'melek' olduğunu öğrenince yıkıldık. Onlar hala kalbimizde. Onları hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.