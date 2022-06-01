Arjantin, Finalissima 2022'yi 3 golle kazandı - Haberler

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Arjantin, Finalissima 2022'yi 3 golle kazandı

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Arjantin, Finalissima 2022'yi 3 golle kazandı

Finalissima 2022 maçında Arjantin Milli Futbol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Finalissima 2022 maçında Arjantin Milli Futbol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalya ile 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki ilişkilerin gelişmesi amacıyla 29 yıl sonra yeniden oynanan maçı, 3-0 Arjantin kazandı.

Arjantin'in gollerini, 28. dakikada Lautaro Martinez, 45+1'inci dakikada Di Maria ve 90+4'üncü dakikada Dybala kaydetti.

Arjantin böylece Avrupa ile Güney Amerika şampiyonları arasında oynanan 3. karşılaşmada 2. defa kupanın sahibi oldu.

Avrupa ile Güney Amerika'nın şampiyonları daha önce 2 kez karşılaşmıştı. 1985'te Fransa, Uruguay'ı, 1993'te ise Arjantin, Danimarka'yı yenmişti.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Amerika Birleşik Devletleri Arjantin İtalya Futbol Spor Haberler

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