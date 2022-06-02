Finalissima 2022'de şampiyon Arjantin - Haberler

Finalissima 2022'de Arjantin, İtalya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

2020 Avrupa Şampiyonası'nın sahibi İtalya ile 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin karşı karşıya geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 21.45'te başlayan maçta Şili Futbol Federasyonu'ndan Piero Maza düdük çaldı. Maza'nın yardımcılıklarını Christian Schiemann ile Claudio Rios üstlendi. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki ilişkileri geliştirmek için 29 yıl sonra yeniden oynanan mücadeleden Arjantin 3-0 galip ayrıldı. Arjantin'e şampiyonluğu getiren golleri; 28'inci dakikada Lautaro Martinez, 45+1'inci dakikada Di Maria ve 90+4'üncü dakikada Dybala kaydetti.

Demirören Haber Ajansı / Spor