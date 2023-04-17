Finalde 35 sayı ile rekor kıran MVP Stewart DHA'ya konuştu

Meesseman, 35 sayı kaydederek Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçilen Breanna Stewart ile ilgili olarak ise, "O harika bir oyuncu. Çok ama çok kaliteli bir oyuncu olduğunu söylemem gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor