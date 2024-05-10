Final Spor, Sigortam Net'i mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Final Spor, Sigortam Net'i deplasmanda 68-52 mağlup ederek, seride durumu 1-1 yaptı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Final Spor, Sigortam Net'i deplasmanda 68-52 mağlup ederek, seride durumu 1-1 yaptı.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk periyodunu konuk ekip 15-14 önde tamamlarken, Sigortam Net, devreye 31-29 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte rakibine üstünlük kuran Final Spor, skoru 55-38'e getirirken, karşılaşmadan da 68-52'lik galibiyetle ayrılarak seride durumu 1-1'e getirdi.
Yarı final serisinin üçüncü mücadelesi 14 Mayıs Salı saat 19.00'da Final Spor ev sahipliğinde Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.