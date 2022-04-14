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Final maçını kuzusuyla birlikte izledi

İhlas Haber Ajansı - Spor
Final maçını kuzusuyla birlikte izledi

Sivas'ta oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalini kartopu isimli kuzusu ile izleyen Sivaslı taraftar büyük ilgi çekti.

Sivas'ta oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalini kartopu isimli kuzusu ile izleyen Sivaslı taraftar büyük ilgi çekti.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Galatasaray, Arkas Spor final maçında renkli görüntüler ortaya çıktı. Faruk Işıl isimli vatandaş final maçını kartopu isimli kuzusu ile izledi. Küçük kuzuyu gören taraftarlar şaşkınlığını gizleyemedi. Tribünde ilgi odağı olan kuzuyla taraftarlar bol bol fotoğraf çektirdi. Kartopu ise bir yandan biberonla süt içerken bir yandan maçın keyfini çıkardı.

"Evde canı sıkıldı, maça getirdim"

Kuzunun sahibi Faruk Işıl, kuzunun büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Evde canı sıkıldı, hanım da çıkar gezdir dedi. Ben de değişiklik olsun diye maça getirdim. Annesi bunu emzirmiyor, 15 günlük olduğu için evde biberonla bakıyoruz. Tribünde bol bol sevip fotoğraf çekildiler" dedi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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