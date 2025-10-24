Haberler

Filistinli Futbolcu Jundia: Barış Planı Hayata Geçmelidir

Güncelleme:
Gazze'de yaşanan saldırılarda yakınlarını kaybeden Filistinli futbolcu Mohammed Fawaz Jundia, barış anlaşmasının uygulanmasını ve normal yaşamın geri dönmesini istiyor. Futbol hayatı büyük zarar gören Jundia, bombardımanların spora ve yaşam koşullarına etkilerini dile getirdi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda yakınlarını kaybeden Filistinli futbolcu Mohammed Fawaz Jundia, barış planının uygulanmasını istiyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar öncesinde Filistin 1. Ligi takımı Ittihad Al-Shujaiya Club takımında forma giyen Jundia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'da imzalanan Gazze'de ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesini ve yaşamın normale dönmesini istediğini dile getirdi.

Gazze'de normal yaşamın devam ettiği dönemde takımında orta saha pozisyonunda görev aldığını belirten 23 yaşındaki oyuncu, 7 yaşından beri futbol oynadığını aktardı.

Yapılan saldırıların uzun sürmesinin fiziksel durumunu olumsuz etkilediğini belirten Jundia "İnşallah Gazze'de barış planı hayata geçer, savaş sona erer, yaşam normale döner ve spor tesisleri yeniden faaliyete açılır. Bu savaşın iki yıl üst üste devam etmesi nedeniyle fiziksel durumum çok zayıfladı. İsrail'in medyayı etkilemesiyle sporcuların medyada yer alması imkansızlaştı." şeklinde konuştu.

Jundia, İsrail ordusunun yoğun bombardımanı sonucunda babasını ile takım arkadaşı Abdullah Ebu El Ata'yı kaybettiğini, evinin yıkıldığını ve futbol kariyerini bitirmek zorunda kaldığını belirtti.

Saldırılardan önce Filistin Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de oynadığını ifade eden Jundia, "Bu lanetli savaşın başlangıcından beri üzerimize uygulanan kuşatma altında, ailem ve kardeşlerimle birlikte bir çadırda yaşıyorum." şeklinde konuştu.

Jundia, 7 yaşından beri futbol oynadığını ama bombardımanın ardından spor tesislerinin ve salonlarının yerle bir olduğunu söyledi.

7 Ekim öncesi ve sonrası

Jundia, 7 Ekim'den önce Gazze kulüpleri arasında güçlü bir lig ve kıyasıya bir rekabet olduğunu vurgulayarak, "Savaştan önce günlük hayatım, sabah uyanıp okula gitmekle geçiyordu. Sonrasında ise antrenman ve maçlar için kulübe de gitmeye vaktim oluyordu." dedi.

7 Ekim'den sonra hayatlarının kötüye gittiğini dile getiren Jundia, "Artık çadırlarda yaşıyoruz. Evi olmayan, yerinden edilmiş insanlarız." ifadelerini kullandı.

Jundia, İsrail'in tüm spor ve yaşam tesislerini bombaladığını ve Gazze Şeridi'ni yok etmesi nedeniyle hiçbir sporcunun spor yapamadığını sözlerine ekledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana toplam 89 kişinin hayatını kaybettiği, 317 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 449 cansız bedenin çıkarıldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 68 bin 280'e yaralıların sayısının ise 170 bin 375'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in teslim ettiği ve yakınları tarafından kimlikleri tespit edilen 32 Filistinlinin de Gazze'deki İsrail saldırılarında ölenlerin sayısına eklendiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
