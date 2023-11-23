Filistin'e destek için atlarıyla yürüyüş düzenlendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde at severler Filistin'e destek için atlarıyla yürüyüş düzenledi. Tavşanlı Rahvan Atçılık ve Binicilik Spor Kulübü, Filistin'deki yaşananlara karşı farkındalık amacıyla at yürüyüşü düzenledi.

Filistin'e destek için atlarıyla yürüyüş düzenlediler

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde at severler Filistin'e destek için atlarıyla yürüyüş düzenledi.

Tavşanlı Rahvan Atçılık ve Binicilik Spor Kulübü, Filistin'deki yaşananlara karşı farkındalık amacıyla at yürüyüşü düzenledi. Kulüp üyeleri, Ada mahallesinden atlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyerek, burada dua eşliğinde basın açıklaması yaptı. Tavşanlı ilçe Müftülüğünde görevli Mustafa Çağırtkan'ın at üzerinde duasından sonra kulüp başkanı tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasında konuşan Kulüp Başkanı Ali İhsan Uçar, Filistin'deki yaşananlara duydukları üzüntüyü dile getirdi. Uçar, "Filistin halkı, yıllardır İsrail'in baskısı altında yaşıyor. Bu baskılara karşı direnen Filistin halkına destek olmak için buradayız. Atlarımızla Filistin'e selam göndermek istiyoruz. At sahibi arkadaşlara burada bizlerle oldukları için teşekkür ederiz." dedi.

Uçar, açıklamasında ayrıca, "Filistin halkının yanındayız. Onların mücadelesini her zaman destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yürüyüş, Tavşanlı'da büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, at yürüyüşünü ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar, atlara fotoğraf çekildi.

Yürüyüş, Filistin halkına destek mesajı verdi.