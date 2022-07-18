Filenin Sultanlarının başarısı, voleybola ilgiyi arttırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filenin Sultanlarının başarısı, voleybola ilgiyi arttırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Filenin Sultanlarının başarısı, voleybola ilgiyi arttırdı

Yarı finale çıkan Filenin Sultanlarının oluşturduğu popülerlik, Antalya'da Kepez Belediyesi'nin spor okullarındaki voleybol branşına olan ilgiyi rekor düzeye çıkarttı.

Yarı finale çıkan Filenin Sultanlarının oluşturduğu popülerlik, Antalya'da Kepez Belediyesi'nin spor okullarındaki voleybol branşına olan ilgiyi rekor düzeye çıkarttı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün yaz spor okullarında voleybol branşı, bu sezon beklenmedik düzeyde artış gösterdi. Voleybol Milletler Ligi yarı finale yükselip 4'üncü olan Filenin Sultanları, kızların bu spora olan ilgisini arttırdı. Bu sezon kadınlar voleybola 350 kapasite belirleyen kulüp, ilgi artınca ek dersler açarak 500 öğrenci aldı. Turgut Özal Spor Salonu'ndaki kapasite sona erince, sonrasında kayıt yaptırmayan gelenler diğer branşlara yönlendi.

Basketbol ile okçuluğa da ilgi çok

Doğum yılı 2006 ile 2016 arası olan kızlar, haftada 3 gün birer saat temel hareket ve eğitim becerilerini geliştirme çalışmalarına başladı. Yeni sezona 2'nci ligdeki takımıyla başlayacak olan kulüp, bu kurslardaki yetenekli çocukları altyapı takımlarına yönlendiriyor. Toplam 10 branşta spor okulu açan kulübün beklenenden fazla ilgi gören diğer branşları ise okçuluk ile basketbol oldu. Voleybol dışında yeni kayıt almaya devam eden kulüp, basketbol ile okçuluk branşlarına da yeni gruplar açtı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kepez Belediyesi basketbol voleybol Antalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title