Filenin Sultanlarının başarısı, voleybola ilgiyi arttırdı

Yarı finale çıkan Filenin Sultanlarının oluşturduğu popülerlik, Antalya'da Kepez Belediyesi'nin spor okullarındaki voleybol branşına olan ilgiyi rekor düzeye çıkarttı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün yaz spor okullarında voleybol branşı, bu sezon beklenmedik düzeyde artış gösterdi. Voleybol Milletler Ligi yarı finale yükselip 4'üncü olan Filenin Sultanları, kızların bu spora olan ilgisini arttırdı. Bu sezon kadınlar voleybola 350 kapasite belirleyen kulüp, ilgi artınca ek dersler açarak 500 öğrenci aldı. Turgut Özal Spor Salonu'ndaki kapasite sona erince, sonrasında kayıt yaptırmayan gelenler diğer branşlara yönlendi.

Basketbol ile okçuluğa da ilgi çok

Doğum yılı 2006 ile 2016 arası olan kızlar, haftada 3 gün birer saat temel hareket ve eğitim becerilerini geliştirme çalışmalarına başladı. Yeni sezona 2'nci ligdeki takımıyla başlayacak olan kulüp, bu kurslardaki yetenekli çocukları altyapı takımlarına yönlendiriyor. Toplam 10 branşta spor okulu açan kulübün beklenenden fazla ilgi gören diğer branşları ise okçuluk ile basketbol oldu. Voleybol dışında yeni kayıt almaya devam eden kulüp, basketbol ile okçuluk branşlarına da yeni gruplar açtı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor