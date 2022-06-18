Filenin Sultanları, Sırbistan'a yenildi FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu. FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu. Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Nilson Nelson Spor Salonu'nda Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, rakibine 25-19, 15-25, 20-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerin ardından 3-2 yenildi. Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabı ilk maçında da ev sahibi Brezilya'ya 3-1 mağlup olmuştu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü maçında Almanya ile karşılaşacak. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Filenin Sultanları Sırbistan voleybol Spor Haberler

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