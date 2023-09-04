Filenin Sultanları Şampiyonlukla Dönüyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı mağlup ederek şampiyon oldu. Takım, yurda dönerek büyük bir başarıyla kutlanacak.

FİLENİN SULTANLARI YURDA DÖNÜYOR

11.00 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda dönecek.

Filenin Sultanları, 2003 ve 2019 yıllarının ardından ilk kez şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Ay-Yıldızlılar, turnuvada oynadığı 9 maçı da kazanarak namağlup şampiyon oldu. Milletler Ligi'ndeki son 6 maçtan galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.00 A Milli Futbol Takımı, Ermenistan maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

FUTBOL FEDERASYONU

11.00 Türkiye Futbol Federasyonu, Erkek ve Kadın Milli Takımları'nın yanı sıra eMilli Takımı'nın da ana sponsoru olan BtcTurk ile sponsorluk anlaşmalarını yenileyecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, günü izinli geçirecek.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı ekip bugün izin yapacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler günü izinli geçirecek.

VOLEYBOL

20.00 Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Portekiz ile karşılaşacak.

TRANSANATOLİA

13. TransAnatolia Rallisi devam edecek.