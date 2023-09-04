Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olmasına ilişkin, "Hem İtalya maçında hem de Sırbistan maçında 2-1 geriden gelerek kazandılar.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olmasına ilişkin, "Hem İtalya maçında hem de Sırbistan maçında 2-1 geriden gelerek kazandılar. Gerçekten savaştılar. Herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

İtalya maçının ardından bu başarının geleceğine inandıklarını vurgulayan Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Hem İtalya maçında hem de Sırbistan maçında 2-1 geriden gelerek kazandılar. Gerçekten savaştılar. Herkesi tebrik ediyorum. Federasyon ve yönetimini tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem maç öncesi arayıp başarı diledi hem de maç sonrası arayarak tebrik etti. Türk sporuna yapılan yatırımlar var. Salonlarıyla tesisleriyle muhteşem bir Türkiye var. Türkiye artık voleybol ülkesi. Efsane bir takım ortaya çıktı. İnşallah ilk kez kazandığımız Avrupa şampiyonluğunu taçlandıracağız. Olimpiyatta madalya için savaşacağız. Bu takım başarır. Hayırlı olsun bu güzel ülkeye."