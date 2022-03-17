Filenin Sultanları'nın 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
- Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda B Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, Polonya, Hırvatistan, Tayland, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
İsviçre'nin Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimi sonucunda Filenin Sultanları, B Grubu'nda yer aldı. Milliler, grup aşamasında Polonya, Hırvatistan, Tayland, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde:A GRUBU: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, KenyaB GRUBU: Türkiye, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, HırvatistanC GRUBU: A.B.D., Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, KazakistanD GRUBU: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, ÇekyaTURNUVA FORMATI2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda karşılaşmalara Polonya'nın Lodz, Gliwice ve Gdansk, ile Hollanda'nın Rotterdam, Arnheim ve Apeldoorn şehirleri olmak üzere toplam 6 şehir ev sahipliği yapacak. Organizasyonun grup aşamasında 24 takım, 4'erli olarak 6 gruba ayrılacak. Grup karşılaşmaları, 23 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci tura yükselecek. İkinci tur karşılaşmaları, 16 takımın (8'erli 2 grup) katılımıyla; 4-9 Ekim tarihleri arasında oynanacak. İkinci tur karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar üçüncü tura (çeyrek finale) yükselecek. Üçüncü tur (Çeyrek Final) karşılaşmaları, 8 takımın (4'erli 2 grup) katılımıyla oynanacak. Çeyrek final karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek. 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı final mücadeleleri ise 13 Ekim'de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekim'de oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.