Filenin Sultanları'na özel sürprizler

Olimpiyatlara katılmaya hak kazanan millilere uçakta pasta kesildi, "Turkish Airlines Holidays" seyahat paketi de takdim edildi

İBRAHİM YILDIZ -

Dünyanın 1 numarası Kadın Voleybol Milli takımımız THY ile yüksekten uçmaya devam ediyor.

Japonya'yı yenerek 6'da 6 yapan ve 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Filenin Sultanları, gruptaki son maçında Belçika'yı da yendi ve 7'de 7 yaparak şampiyonayı tamamladı.

Millitler Ligi şampiyonluğu, ardından Avrupa şampiyonluğu ve son olarak Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nın yaşattığı gurura duyarsız kalmayan Türk Hava Yolları, TK51 Tokyo-İstanbul seferi ile millilerimizi İstanbul'a business koltuklarda getirirken, yüksekten uçan milli takıma özel sürprizler hazırladılar. Kutlamalar için uçakta pasta kesilirken 1 haftalık "Turkish Airlines Holidays" seyahat paketi de tüm takıma takdim edildi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyasından yaptığı ve 'Yüksekten uçmaya devam ediyoruz" başlığı verdiği paylaşımında "Japonya'yı yenerek 6'da 6 yapan ve 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Filenin Sultanları'na yaşattığı gurur için Türk Hava Yolları ailesi olarak teşekkür ediyoruz. TK51 Tokyo-İstanbul seferimizde millilerimize özel hazırladığımız sürprizlerin yanı sıra 1 haftalık "Turkish Airlines Holidays" seyahat paketi takdim ettik" bilgilerini verdi.