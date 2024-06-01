A Milli Kadın Voleybol Takımı Güney Kore'yi 3-0 Mağlup Etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki yedinci maçında Güney Kore'yi 25-20, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle beşinci zaferini elde eden Filenin Sultanları, Arlington'da düzenlenen Milletler Ligi'nin ikinci haftasının son maçında yarın ABD ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki yedinci maçında Güney Kore'yi 25-20, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Yedinci maçında beşinci galibiyetini alan Filenin Sultanları, Arlington'ın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ikinci haftasının son maçında yarın TSİ 23.00'te ABD ile karşılaşacak.
Salon: College Park Center, Arlington
Hakemler: Fabin Denis Mozzo Carbajal (Uruguay), Wim Cambre (Belçika)
Güney Kore: Dahyeon, Dain, Jiyun J., Hoyoung, Jeongah, Sohwi, Dahye (L) (Jiwon, Seungju, Jiyun M.)
Türkiye: Elif, Derya, Aslı, Vargas, Tuğba, Beyza, Simge (L) (Ayça, İlkin)
Setler: 20-25, 15-25, 20-25
Süre: 66 dakika - İSTANBUL