Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi Spor Haberleri A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Milliler, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında cuma günü TSİ 18.30'da ABD ile karşılaşacak. Salon: Atlas Arena Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Noemi Karina Rene (Arjantin) Türkiye: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meryem, Elif, Meliha, İlkin) Kanada: Gray, Cross, Van Ryk, Howe, Maglio, King, Palermo (L) (Savard, Livingston) Setler: 25-22, 26-24, 28-26 - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Dünya Şampiyonası voleybol Kanada Spor Haberler

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