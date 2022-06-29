Filenin Sultanları, Kanada'ya 3-1 mağlup oldu FIVB Milletler Ligi 3. hafta ilk müsabakasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'ya 3-1 kaybetti. FIVB Milletler Ligi 3. hafta ilk müsabakasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'ya 3-1 kaybetti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 3. hafta ilk maçında Kanada'ya 25-22, 21-25, 25-22 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup oldu. Millilerde Ebrar 23, Zehra 15, Hande 9, Meliha 5, Tuğba 3, Saliha ve Eda 2, Cansu 1 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, geride kalan iki haftanın ardından 5 galibiyet, 4 mağlubiyet sonucu topladığı 16 puanla 7. sırada bulunuyor. Milletler Ligi'nde 3. hafta programı şöyle: 30 Haziran Perşembe TSİ 23.00 Türkiye - Hollanda 2 Temmuz Cumartesi TSİ 02.00 Türkiye - Japonya 2 Temmuz Cumartesi TSİ 23.00 Türkiye - ABD (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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