Filenin Sultanları, Kanada'ya 3-1 mağlup oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filenin Sultanları, Kanada'ya 3-1 mağlup oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Filenin Sultanları, Kanada'ya 3-1 mağlup oldu

FIVB Milletler Ligi 3. hafta ilk müsabakasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'ya 3-1 kaybetti.

FIVB Milletler Ligi 3. hafta ilk müsabakasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'ya 3-1 kaybetti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 3. hafta ilk maçında Kanada'ya 25-22, 21-25, 25-22 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup oldu. Millilerde Ebrar 23, Zehra 15, Hande 9, Meliha 5, Tuğba 3, Saliha ve Eda 2, Cansu 1 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, geride kalan iki haftanın ardından 5 galibiyet, 4 mağlubiyet sonucu topladığı 16 puanla 7. sırada bulunuyor.

Milletler Ligi'nde 3. hafta programı şöyle:

30 Haziran Perşembe

TSİ 23.00 Türkiye - Hollanda

2 Temmuz Cumartesi

TSİ 02.00 Türkiye - Japonya

2 Temmuz Cumartesi

TSİ 23.00 Türkiye - ABD

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title