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Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı

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Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı

Kadın Voleybol Milli Takımı, Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda Özbekistan'ı 3-0 mağlup etti.

Kadın Voleybol Milli Takımı, Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda Özbekistan'ı 3-0 mağlup etti.

İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Kadın Voleybol Takımı, Özbekistan ile karşılaştı. Oyunlara galibiyetle başlayan Filenin Sultanları'nda Ayçin ve Yasemin 11, İlkin 9, Yaprak 8, Emine 7, Yasemin Yıldırım 5, Ceren 4, İdil Naz, Ezgi ve Sude 3, Aslıhan 2 sayı ile oynadı.

Ay-yıldızlılar, A Grubu'ndaki ikinci maçında 12 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde İran ile karşılaşacak. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Filenin Sultanları Özbekistan voleybol Spor Haberler

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