"Filenin Sultanları" FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tayland'la eşleşti A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tayland ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tayland ile karşılaşacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIVB Milletler Ligi'nde kadınlarda ilk etabın tamamlanmasıyla finallerde mücadele edecek 8 takım belli oldu. Puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ABD, Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan, Türkiye ve Tayland çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı. "Filenin Sultanları" puan cetvelinde 7. sırada yer almasına rağmen ev sahibi olma avantajıyla finallere 1. sıradan katılacak. FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri 13-17 Temmuz'da başkent Ankara'da yapılacak. Ligde çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu: Türkiye-Tayland İtalya-Çin ABD-Sırbistan Brezilya-Japonya AA / Ercan Çakar - Spor Filenin Sultanları voleybol Tayland Spor Haberler

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