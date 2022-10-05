"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi Spor Haberleri A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesiyle F Grubu'nda ilk dört sırada kalmayı garantileyerek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesiyle F Grubu'nda ilk dört sırada kalmayı garantileyerek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'nın Lodz kentinde ikinci tur F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada ile karşılaştı. Maçı, 25-22, 26-24, 28-26'lık setlerle 3-0 kazanan "Filenin Sultanları" çeyrek finale yükselmeyi garantilemek için grubundaki diğer maçları beklemeye başladı. Milli takımı geçmesi muhtemel ülkelerden Dominik Cumhuriyeti'nin, Sırbistan'a 26-24, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kaybetmesinin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, F Grubu'nda iki maç kala adını çeyrek finale yazdırdı. Grubundaki rakiplerinden Kanada'ya karşı set averajına sahip milli takım, Tayland, Dominik Cumhuriyeti ve Almanya'ya göre de daha iyi puana sahip olarak çeyrek final biletini almayı başardı. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Dominik Cumhuriyeti Filenin Sultanları voleybol Spor Haberler

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