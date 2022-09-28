Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti Spor Haberleri A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücdele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Grupta üçüncü maçında ikinci galibiyetine imza atan millilerde Ebrar Karakurt 29 sayıyla en skorer isim olurken; Zehra 11, Hande 10, Eda 10, Saliha 8, Elif 3, Cansu 2 ve Meryem 1 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, gruptaki dördüncü maçında yarın TSİ 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak. Salon: Ergo Arena Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Andrea Puecher (İtalya) Türkiye: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Elif, Meryem, Meliha, İlkin) Dominik Cumhuriyeti.: Marte, B.Martinez, Gonzalez, G.Gonzalez, Pena Isabel, J.Martinez, Castillo (L) (De La Cruz, Inmaculada, D.Martinez, Caro, Jazmin, Paredes) Setler: 21-25, 25-21, 25-18, 16-25, 15-13 Süre: 142 dakika (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Dominik Cumhuriyeti Dünya Şampiyonası voleybol Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.