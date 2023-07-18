Filenin Sultanları DHA'ya konuştu

Eda Erdem Dündar: Kupaya ulaşmış olmanın verdiği haz muhteşem

"Verdiğim bütün mücadelenin emeği diyebilirim"

Hande Baladın: Bu zamana kadar gösterdiğimiz tüm çabanın ve emeğin karşılığı

Ebrar Karakurt: Bu hikayemizin başlangıcı

"Dünya sıralamasında da birinci sıraya yükseldik, bu bence her şeyi anlatıyor"

"Eda abla yıllarını bu madalya için verdi"

"Altın madalya haricinde bizim için bir hedef yok"

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN - Metin ARSLANCAN / İSTANBUL,(DHA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları duygularını dile getirdi.

FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için İstanbul Havalimanı'na karşılama töreni düzenlendi. Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem Dündar, Hande Baladın ve Ebrar Karakurt, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

EDA ERDEM DÜNDAR: KUPAYA ULAŞMIŞ OLMANIN VERDİĞİ HAZ MUHTEŞEM

Müthiş bir başarı elde ettiklerini dile getiren kaptan Eda Erdem Dündar, "Bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Çok büyük fedakarlıklar veriyoruz. Sonunda kupaya ulaşmış olmanın verdiği haz muhteşem" dedi.

"VERDİĞİM BÜTÜN MÜCADELENİN EMEĞİ DİYEBİLİRİM"

Eda Erdem Dündar, yaşadığı duygulu anlar hakkında ise, "2005 yılından beri milli takıma hizmet ediyorum. Verdiğim bütün mücadelenin emeği diyebilirim. Bugün de çok güzel bir karşılama var, herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HANDE BALADIN: BU ZAMANA KADAR GÖSTERDİĞİMİZ TÜM ÇABANIN VE EMEĞİN KARŞILIĞI

Çok mutlu olduklarını kaydeden Handa Baladın, "Ülkemize böyle güzel bir kupa getirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu sadece bu seneki emeklerimizin karşılığı değil, bu zamana kadar gösterdiğimiz tüm çabanın ve emeğin karşılığı. Soyunma odasında da buradaki gibi bir hava vardı" dedi.

EBRAR KARAKURT: BU HİKAYEMİZİN BAŞLANGICI

Böylesine önemli bir organizasyonda başarı elde etmenin ülkemiz ve kendileri açısından çok önemli olduğuna değinen Ebrar Karakurt ise, "Hem voleybolumuz açısından, hem de özgüvenimiz açısından inanılmaz bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum. İnanılmaz bir arkadaşlığımız var. Yeni gelen antrenörümüzle birlikte inanılmaz işler yaptığımızı düşünüyorum. Yeni hikayeler yazdığımızı düşünüyorum. Bu daha hikayemizin başlangıcı. Umarım her şey daha da istediğimiz gibi gider ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA SIRALAMASINDA DA BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİK, BU BENCE HER ŞEYİ ANLATIYOR"

Japonya, Brezilya ve ABD'yi 2'nci seti vermeden üstün bir oyunla mağlup etmelerinin sorulması üzerine de Ebrar Karakurt, "Bu takımlar dünya voleybolunun en güçlü ülkelerinden bizim gibi. Dışarıdan çok kolay bir iş yapmışız gibi görünse de aslında hiç öyle değil. Çünkü bu takımlarla oynamak ve o takımlara karşı net skorlarla kazanabilmek bizim için çok önemli. Dünya sıralamasında da birinci sıraya yükseldik, bu bence her şeyi anlatıyor" şeklinde konuştu.

"EDA ABLA YILLARINI BU MADALYA İÇİN VERDİ"

Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar'ın son sayıdaki gözyaşları hakkında ise, "Eda abla benim çocukluğumdan beri idolümdü diyebilirim. 2012 olimpiyatlarında onu izleyerek ben de buralara geldim. Onunla aynı takıma çıkmam benim için inanılmaz bir şeydi. Yıllarını bu altın madalya için verdi, son sayıda duygusallaşması çok normal. Onunla ve bütün takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum" dedi.

"ALTIN MADALYA HARİCİNDE BİZİM İÇİN BİR HEDEF YOK"

Gelecek hedefleri ile ilgili konuşan Karakurt, "Artık dünya sıralamasında birinciyiz ve dünyanın en büyük takımıyız. Altın madalya haricinde bizim için bir hedef yok gibi. Bundan sonra gümüş ya da bronz madalya ile tatmin olacağımızı hiç sanmıyorum.