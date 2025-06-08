Filenin Sultanları, Çin'i 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü

Filenin Sultanları, Çin'i 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü
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2025 Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, dördüncü maçında ev sahibi Çin'i 3-2 yenerek puanını 10'a çıkardı. Milliler, ligin ikinci haftasında İstanbul'da mücadele edecek.

(ANKARA) - Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, VNL'in ilk haftasının son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti.

2025 Voleybol Milletler Ligi kapsamında ilk maçta Fransa'yı 3-1, ikinci maçta Tayland'ı 3-0 ve üçüncü maçta Polonya'yı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları ligin dördüncü maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Sultanlar, VNL'in ilk haftasının son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmada ilk seti 25- 19 Çin, ikinci seti 20-25 Türkiye, üçüncü seti 31-29 Çin, dördüncü seti 16-28 Türkiye aldı. Final setini Türkiye 15-12 kazandı. Filenin Sultanları, puanını 10'a çıkardı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda sahne alacak. Milliler, İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek.

Kaynak: ANKA / Spor
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