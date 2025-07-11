Filenin Sultanları, Çekya'ya 3-1 Mağlup Oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Çekya'ya karşı 3-1'lik skorla mağlup oldu. Takım, ikinci mağlubiyetini alırken, önümüzdeki maçında İtalya ile karşılaşacak.
SALON: Omnisport
HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Clémence Marthe Eyike (Kamerun)
ÇEKYA: Valkova, Grozer, Koulisiani, Brancuska, Jehlarova, Digrinova (L) (Kneiflova, Svobodova, Bukovska, Kolarova (L), Grabovska, Rejmanova)
TÜRKİYE: Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Meliha, Aslı, Eylül (L) (Saliha, Sinead Jack, Derya, Dilay,
SETLER: 25-22, 25-21, 4-25, 25-20
SÜRE: 1 saat 39 dakika
Filenin Sultanları, Çekya'ya 3-1 Mağlup Oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki ikinci maçında Çekya'ya 3-1 (25-22, 25-21, 4-25, 25-20) mağlup oldu ve ikinci mağlubiyetini aldı.
Filenin Sultanları, üçüncü haftadaki üçüncü maçında 12 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de İtalya ile karşılaşacak.