Filenin Sultanları, Çekya'ya 3-1 Mağlup Oldu

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Çekya'ya karşı 3-1'lik skorla mağlup oldu. Takım, ikinci mağlubiyetini alırken, önümüzdeki maçında İtalya ile karşılaşacak.

SALON: Omnisport

HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Clémence Marthe Eyike (Kamerun)

ÇEKYA: Valkova, Grozer, Koulisiani, Brancuska, Jehlarova, Digrinova (L) (Kneiflova, Svobodova, Bukovska, Kolarova (L), Grabovska, Rejmanova)

TÜRKİYE: Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Meliha, Aslı, Eylül (L) (Saliha, Sinead Jack, Derya, Dilay,

SETLER: 25-22, 25-21, 4-25, 25-20

SÜRE: 1 saat 39 dakika

Filenin Sultanları, Çekya'ya 3-1 Mağlup Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki ikinci maçında Çekya'ya 3-1 (25-22, 25-21, 4-25, 25-20) mağlup oldu ve ikinci mağlubiyetini aldı.

Filenin Sultanları, üçüncü haftadaki üçüncü maçında 12 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de İtalya ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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