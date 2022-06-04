Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi - Haberler

Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi SALON: AnkaraHAKEMLER: ElWafi Haifa, Khattab TaghridTÜRKİYE: Cansu, Saliha, Hande, Ayça (L), Eda, Zehra, EbrarBULGARISTAN: Gergana, Miroslava, Lora, Mira, Hristina, Zhana(L), SilvanaSETLER: 19-25, 21-25, 16-25SÜRE: 77 dakika (27-26-24)A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki... SALON: Ankara HAKEMLER: ElWafi Haifa, Khattab Taghrid TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Hande, Ayça (L), Eda, Zehra, Ebrar BULGARISTAN: Gergana, Miroslava, Lora, Mira, Hristina, Zhana(L), Silvana SETLER: 19-25, 21-25, 16-25 SÜRE: 77 dakika (27-26-24) A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 3'üncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçındaki Bulgaristan ile karşılaştı. Maça iyi başlayan taraf Türkiye oldu. Hücumdaki etkili oyununu, blok sayılarıyla destekleyen ay-yıldızlılar, 12-7'lik üstünlükle molaya gitti. Mola dönüşünde üstün oyununu devam ettiren milliler, ilk seti 25-19 kazandı. İkinci sette hücumda tutuk başlayan milliler, Saliha'nın savunmadaki iyi performansıyla oyuna tutunarak, teknik molaya 11-10 önde gitti. Moladan iyi dönen Bulgaristan skoru 16-13'e getirmeyi başardı. Setin sonlarına doğru toparlanan milliler, skoru 20-20'de eşitledi. Eda'nın da serivesteki iyi performansıyla milliler, 2'nci setide 25-21 kazanmayı başardı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü sete de iyi başladı. Ay-yıldızlı takım yakaladığı seriyle 12-9 skorla teknik molaya gitti. Eda'nın etkili oyunuyla farkı açan milliler, skoru 21-14'e getirdi. Setin sonunda üstünlüğünü koruyan Filenin Sultanları; seti 25-16, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı. - Ankara Demirören Haber Ajansı / Spor Filenin Sultanları Bulgaristan voleybol Spor Haberler

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