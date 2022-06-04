Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi

SALON: AnkaraHAKEMLER: ElWafi Haifa, Khattab TaghridTÜRKİYE: Cansu, Saliha, Hande, Ayça (L), Eda, Zehra, EbrarBULGARISTAN: Gergana, Miroslava, Lora, Mira, Hristina, Zhana(L), SilvanaSETLER: 19-25, 21-25, 16-25SÜRE: 77 dakika (27-26-24)A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki...

SALON: Ankara

HAKEMLER: ElWafi Haifa, Khattab Taghrid

TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Hande, Ayça (L), Eda, Zehra, Ebrar

BULGARISTAN: Gergana, Miroslava, Lora, Mira, Hristina, Zhana(L), Silvana

SETLER: 19-25, 21-25, 16-25

SÜRE: 77 dakika (27-26-24)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 3'üncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi

Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçındaki Bulgaristan ile karşılaştı. Maça iyi başlayan taraf Türkiye oldu. Hücumdaki etkili oyununu, blok sayılarıyla destekleyen ay-yıldızlılar, 12-7'lik üstünlükle molaya gitti. Mola dönüşünde üstün oyununu devam ettiren milliler, ilk seti 25-19 kazandı.

İkinci sette hücumda tutuk başlayan milliler, Saliha'nın savunmadaki iyi performansıyla oyuna tutunarak, teknik molaya 11-10 önde gitti. Moladan iyi dönen Bulgaristan skoru 16-13'e getirmeyi başardı. Setin sonlarına doğru toparlanan milliler, skoru 20-20'de eşitledi. Eda'nın da serivesteki iyi performansıyla milliler, 2'nci setide 25-21 kazanmayı başardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü sete de iyi başladı. Ay-yıldızlı takım yakaladığı seriyle 12-9 skorla teknik molaya gitti. Eda'nın etkili oyunuyla farkı açan milliler, skoru 21-14'e getirdi. Setin sonunda üstünlüğünü koruyan Filenin Sultanları; seti 25-16, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.


- Ankara
Demirören Haber Ajansı / Spor

Filenin Sultanları Bulgaristan voleybol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title