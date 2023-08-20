Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 (25-13, 25-13, 25-13) mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.