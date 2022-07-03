Filenin Sultanları, ABD'ye 3-2 mağlup oldu A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki son maçında ABD'ye 3-2 yenildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki son maçında ABD'ye 3-2 yenildi. Salon: Seven Chief Sportsplex Hakemler: Fabian Pedro Concia (Arjantin), Angela Grass (Brezilya) Türkiye: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Saliha, Eda, Ayça (L) (Aylin, Sıla, Meryem) ABD: Robinson, Tapp, Drews, Bajema, Washington, Poulter, Wong-Orantes (L) (Wilhite) Setler: 22-25, 25-18, 25-27, 25-23, 16-18 Süre: 1 saat 58 dakika (23, 22, 28, 25, 20) - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Tam Gemi Şok Denemeleri Arjantin voleybol Spor Haberler

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