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Filenin sultanları 2. Lige dolu dizgin hazırlanıyor

Spor Haberleri

Filenin sultanları 2. Lige dolu dizgin hazırlanıyor

Voleybol Kadınlar Ligi'nde mücadele eden ve kurulduğu ilk yıl 2. Lige çıkma başarısı gösteren Düzce Voleybol Takımı yeni sezon hazırlıklarına bütün hızıyla devam ediyor.

Voleybol Kadınlar Ligi'nde mücadele eden ve kurulduğu ilk yıl 2. Lige çıkma başarısı gösteren Düzce Voleybol Takımı yeni sezon hazırlıklarına bütün hızıyla devam ediyor. Düzce Belediyesi'nin de salon desteği verdiği kadın voleybolcular, salonda fırtına gibi esmeye hazırlanıyor.

Düzce'nin 2. Ligde mücadele edecek takımlarından Düzce Voleybol takımının kadın oyuncuları, yeni sezon hazırlıklarına bütün hızıyla devam ediyor. Kurulduğu ilk yıl 2. Lige çıkma başarısı gösteren tek takım olan Düzce Voleybol takımı oyuncuları, sezona hazırlık için kentte kampa girerken günde çift antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sabahtan teknik çalışma yapan kadın voleybolcular öğlenden sonra ise salonda kondisyon çalışması yapıyor. Böylece hem yoğun maç temposuna hazırlanan voleybolcular hem de ter atarak kondisyonlarını geliştiriyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Düzce Belediyesi voleybol Fırtına Düzce Spor Haberler

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