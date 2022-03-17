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Filenin genç akrepleri şampiyon oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Filenin genç akrepleri şampiyon oldu

Antalyaspor Voleybol Genç Kız Takımı, Antalya Ligi Finali'nde karşılaştığı Megaspor'u 3-1 mağlup ederek 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

ANTALYA (İHA) - Antalyaspor Voleybol Genç Kız Takımı, Antalya Ligi Finali'nde karşılaştığı Megaspor'u 3-1 mağlup ederek 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan ve Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Asbaşkan Emrah Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Altay, Futbol A Takımı Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Murat Hizay, Caner Canıtez, Ali Buğrul, İbrahim Kasapoğlu, Özgür Basmacı, Tahir Özdaş ve Murat Şimşek'in de tribünden ilgi ile takip ettikleri mücadelenin 22-25, 25-22, 25-19 ve 25-14 biten setleri sonucunda 1-0 geriye düştüğü maçta ortaya koyduğu geri dönüş performansı ile 3-1 galip gelen Filenin Genç Akrepleri, maçın sonunda şampiyonluğunu taraftarlar, sporcu velileri, yöneticilerle beraber kutladı. - ANTALYA

Filenin genç akrepleri şampiyon oldu

Filenin genç akrepleri şampiyon oldu

Filenin genç akrepleri şampiyon oldu

Filenin genç akrepleri şampiyon oldu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor, voleybol, Şampiyon, Antalya, Spor, Haberler

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