Filenin genç akrepleri şampiyon oldu

ANTALYA (İHA) - Antalyaspor Voleybol Genç Kız Takımı, Antalya Ligi Finali'nde karşılaştığı Megaspor'u 3-1 mağlup ederek 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan ve Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Asbaşkan Emrah Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Altay, Futbol A Takımı Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Murat Hizay, Caner Canıtez, Ali Buğrul, İbrahim Kasapoğlu, Özgür Basmacı, Tahir Özdaş ve Murat Şimşek'in de tribünden ilgi ile takip ettikleri mücadelenin 22-25, 25-22, 25-19 ve 25-14 biten setleri sonucunda 1-0 geriye düştüğü maçta ortaya koyduğu geri dönüş performansı ile 3-1 galip gelen Filenin Genç Akrepleri, maçın sonunda şampiyonluğunu taraftarlar, sporcu velileri, yöneticilerle beraber kutladı. - ANTALYA