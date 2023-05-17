Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Filenin Efeleri 'yoğun' çalışacak

Filenin Efeleri "yoğun" çalışacak

Spor Haberleri

CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın pasörü Arda Bostan, kamp sürecinde yoğun çalışacaklarını ifade etti.

CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın pasörü Arda Bostan, kamp sürecinde yoğun çalışacaklarını ifade etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Arda Bostan, milli takım formasını yeniden giyeceği için heyecanlı olduğunu anlattı.

Kamp çalışmalarına 6 oyuncuyla başladıklarını kaydeden Arda Bostan, "Kadrodaki diğer isimler önümüzdeki günlerde takıma dahil olacak. Onların da katılımıyla birlikte yoğun bir kamp dönemi geçireceğiz. İyi bir kamp süreci geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Filenin Efeleri'nin CEV Avrupa Altın Ligi müsabakaları, 27 Mayıs Cumartesi günü başlayacak.

İstanbul Seçim Sonuçları
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2019
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Spor

İstanbul voleybol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title