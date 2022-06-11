Filenin Efeleri, üst üste 3'üncü kez namağlup Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri'nde - Haberler

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Filenin Efeleri, üst üste 3'üncü kez namağlup Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri'nde

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Filenin Efeleri, üst üste 3'üncü kez namağlup Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri'nde

Igor Schimpl (Slovakya)SLOVAKYA: Pokopec, Zeman, Palgut, Firkal, Kovac, Mlynarcık, Panko (L), Turis (L) (Macuha, Scerba, Bartak, Smolej)TÜRKİYE: Mert, Arslan, Mirza, Bedirhan, Adis, Yasin, Volkan (L), (Arda, Beytullah (L), Efe)SETLER: 16-25,...

SALON: Arena Poprad

HAKEMLER: Tudor Pop (Romanya)- Igor Schimpl ( Slovakya )

SLOVAKYA: Pokopec, Zeman, Palgut, Firkal, Kovac, Mlynarcık, Panko (L), Turis (L) (Macuha, Scerba, Bartak, Smolej)

TÜRKİYE: Mert, Arslan, Mirza, Bedirhan, Adis, Yasin, Volkan (L), (Arda, Beytullah (L), Efe)

SETLER: 16-25, 19-25, 26-28

SÜRE: 82 dakika (26', 25', 31')

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubundaki son maçında Slovakya'yı deplasmanda 3-0 yenerek turnuvada 4'te 4 yaptı. Milliler, bu sonuçla Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3'üncü kez namağlup Dörtlü Finallere yükseldi. Millilerde Adis 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken ona Bedirhan ve Mirza 10, Yasin 5, Emre ve Mert 4, Burak ve Arslan 2, Arda 1 sayıyla eşlik etti.

Türkiye, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını, 18-19 Haziran tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacak.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Slovakya Romanya Türkiye Spor Haberler

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