Filenin Efeleri, üst üste 3'üncü kez namağlup Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri'nde - Haberler

Filenin Efeleri, üst üste 3'üncü kez namağlup Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri'nde Igor Schimpl (Slovakya)SLOVAKYA: Pokopec, Zeman, Palgut, Firkal, Kovac, Mlynarcık, Panko (L), Turis (L) (Macuha, Scerba, Bartak, Smolej)TÜRKİYE: Mert, Arslan, Mirza, Bedirhan, Adis, Yasin, Volkan (L), (Arda, Beytullah (L), Efe)SETLER: 16-25,... SALON: Arena Poprad HAKEMLER: Tudor Pop (Romanya)- Igor Schimpl ( Slovakya ) SLOVAKYA: Pokopec, Zeman, Palgut, Firkal, Kovac, Mlynarcık, Panko (L), Turis (L) (Macuha, Scerba, Bartak, Smolej) TÜRKİYE: Mert, Arslan, Mirza, Bedirhan, Adis, Yasin, Volkan (L), (Arda, Beytullah (L), Efe) SETLER: 16-25, 19-25, 26-28 SÜRE: 82 dakika (26', 25', 31') A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubundaki son maçında Slovakya'yı deplasmanda 3-0 yenerek turnuvada 4'te 4 yaptı. Milliler, bu sonuçla Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3'üncü kez namağlup Dörtlü Finallere yükseldi. Millilerde Adis 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken ona Bedirhan ve Mirza 10, Yasin 5, Emre ve Mert 4, Burak ve Arslan 2, Arda 1 sayıyla eşlik etti. Türkiye, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını, 18-19 Haziran tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacak. - İstanbul Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES — Haberler (@Haberler) June 10, 2022 Demirören Haber Ajansı / Spor Slovakya Romanya Türkiye Spor Haberler

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