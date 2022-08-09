Filenin Efeleri, İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı A Milli Erkek Voleybol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında Pakistan'ı 3-1 mağlup etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında Pakistan'ı 3-1 mağlup etti. Oyunlara galibiyetle başlayan millilerde Kaan Gürbüz 25 sayı ile en skorer isim olurken; ona İzzet 15, Yunus Emre 10, Burakhan 8, Mehmet ve Ahmet 7, Gökhan 5 ve Orçun 3 sayıyla katkı sağladı. Milliler, B Grubu'ndaki 2'nci maçında 11 Ağustos Perşembe günü saat 16.00'da Katar ile karşılaşacak. Demirören Haber Ajansı / Spor Pakistan Konya Spor Haberler

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