Filenin Efeleri, İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı Erkek Voleybol Milli Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında Pakistan'ı 3-1 mağlup etti. Erkek Voleybol Milli Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında Pakistan'ı 3-1 mağlup etti. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başlayan Filenin Efeleri'nde Kaan Gürbüz 25 sayı ile en skorer isim olurken; ona İzzet 15, Yunus Emre 10, Burakhan 8, Mehmet ve Ahmet 7, Gökhan 5 ve Orçun 3 sayıyla katkı sağladı. Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ikinci maçında 11 Ağustos perşembe günü saat 16.00'da Katar ile karşılaşacak. Mücadele Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor voleybol Pakistan Konya Spor Güncel Haberler

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