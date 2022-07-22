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Filenin Efeleri, hazırlık maçında Estonya'yı yendi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Filenin Efeleri, hazırlık maçında Estonya'yı yendi

Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı 3-1 mağlup etti.

Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı 3-1 mağlup etti. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri 25-17, 27-25, 25-19 ve 23-25 şeklinde sonuçlandı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Güney Kore voleybol Estonya Spor Haberler

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