Filenin Efeleri, hazırlık maçında Estonya'yı yendi
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı 3-1 mağlup etti.
Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı 3-1 mağlup etti. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri 25-17, 27-25, 25-19 ve 23-25 şeklinde sonuçlandı.
Demirören Haber Ajansı / Spor