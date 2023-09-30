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Filenin Efeleri galibiyetle başladı

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Efeleri, elemelerdeki ikinci maçında yarın TSİ 04.00'te Slovenya ile karşılaşacak. Süper Lig ve diğer spor müsabakaları da bugün oynanacak.

FİLENİN EFELERİ GALİBİYETLE BAŞLADI

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3 - 1 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Efeleri, elemelerdeki ikinci maçında yarın TSİ 04.00'te Slovenya ile karşılaşacak.

SÜPER LİG

13.30 Sivasspor - Hatayspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor - Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Trabzonspor - Pendikspor (Papara Park)

19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü (RAMS Park)

BEŞİKTAŞ

13.00 Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek.

17.00 Takım Konya'ya gidecek.

18.00 Kafilenin kentte karşılanışı.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Rizespor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

BİRİNCİ LİG

13.30 Tuzlaspor - Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Giresunspor - Altay (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Gençlerbirliği - Manisa FK (Eryaman)

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi

13.00 Yukatel Merkezefendi Bld. - Galatasaray NEF

15.30 Tofaş - Samsunspor

18.00 Anadolu Efes - ONVO Büyükçekmece Basketbol

20.30 Türk Telekom - Bursaspor İnfo Yatırım

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Hatay BŞB. - GS Çağdaş F.

16.00 İlkem Yapı Tarsus Spor - Çankaya Üniversitesi

VOLEYBOL

Kupa Voley Kadınlar

15.00 Kuzeyboru - PTT

15.00 Aydın B.Şehir Bld. - Karayolları

18.00 Çukurova Bld. - Muratpaşa Bld. Sigorta Shop

18.00 Sarıyer Bld. - Beşiktaş Ayos

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Filenin Efeleri Sırbistan voleybol Futbol Spor Haberler

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