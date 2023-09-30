Filenin Efeleri galibiyetle başladı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Efeleri, elemelerdeki ikinci maçında yarın TSİ 04.00'te Slovenya ile karşılaşacak. Süper Lig ve diğer spor müsabakaları da bugün oynanacak.
FİLENİN EFELERİ GALİBİYETLE BAŞLADI
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3 - 1 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Efeleri, elemelerdeki ikinci maçında yarın TSİ 04.00'te Slovenya ile karşılaşacak.
SÜPER LİG
13.30 Sivasspor - Hatayspor (Sivas 4 Eylül)
16.00 İstanbulspor - Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Trabzonspor - Pendikspor (Papara Park)
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü (RAMS Park)
BEŞİKTAŞ
13.00 Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek.
17.00 Takım Konya'ya gidecek.
18.00 Kafilenin kentte karşılanışı.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde Rizespor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
BİRİNCİ LİG
13.30 Tuzlaspor - Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Giresunspor - Altay (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Gençlerbirliği - Manisa FK (Eryaman)
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
13.00 Yukatel Merkezefendi Bld. - Galatasaray NEF
15.30 Tofaş - Samsunspor
18.00 Anadolu Efes - ONVO Büyükçekmece Basketbol
20.30 Türk Telekom - Bursaspor İnfo Yatırım
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Hatay BŞB. - GS Çağdaş F.
16.00 İlkem Yapı Tarsus Spor - Çankaya Üniversitesi
VOLEYBOL
Kupa Voley Kadınlar
15.00 Kuzeyboru - PTT
15.00 Aydın B.Şehir Bld. - Karayolları
18.00 Çukurova Bld. - Muratpaşa Bld. Sigorta Shop
18.00 Sarıyer Bld. - Beşiktaş Ayos