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Filenin Efeleri galibiyetle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Efeleri, elemelerdeki ikinci maçında yarın TSİ 04.00'te Slovenya ile karşılaşacak. Süper Lig ve diğer spor müsabakaları da bugün oynanacak.