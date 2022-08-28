Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda yarın İtalya ile karşılaşacak Spor Haberleri A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İtalya ile karşılaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İtalya ile karşılaşacak. Çin'i 3-0 yenerek 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na iyi başlayan Filenin Efeleri, Slovenya'nın Ljubljana kentinde oynadığı grup maçlarının ikincisinde İtalya'ya karşı mücadele edecek. Ljubljana Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.15'te başlayacak. Milli takımın, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda E Grubu'ndaki son maçını, 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak. Spor Kaynak: AA / Musa Samur Dünya Şampiyonası voleybol İtalya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda yarın İtalya ile karşılaşacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.