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Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Spor Haberleri

Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak.

2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak.

Slovenya ve Polonya'da 11 Eylül Pazar gününe kadar sürecek organizasyona 24 ülke katılacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, E Grubu'nda Kanada, Çin ve İtalya ile mücadele edecek.

Filenin Efeleri, Slovenya'nın Ljubljana kentinde oynayacağı ilk grup maçında 27 Ağustos Cumartesi günü TSİ 12.00'de Çin ile karşılaşacak.

Milliler, 29 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.15'te İtalya, son maçında 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada'ya karşı servis atacak.

Statü

Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül'de yapılacak.

Organizasyonda çeyrek final maçları da yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Dünya şampiyonu, Polonya'da, 10 Eylül Cumartesi günü yapılacak yarı final ve 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelelerinin ardından belli olacak.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

voleybol Polonya Eylül Spor Haberler

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