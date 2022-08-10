Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne 2'de 2 yaptı A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'ne, evinde Danimarka'yı 19-25, 25-16, 25-22 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'ne, evinde Danimarka'yı 19-25, 25-16, 25-22 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Elemelerde A Grubu'nda yer alan Filenin Efeleri'i, üçüncü maçını 14 Ağustos Pazar Danimarka'da oynayacak. Salon: Burhan Felek Vestel Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Konstantin Yovchev (Bulgaristan) Türkiye: Arslan, Burutay, Doğukan, Metin, Mirza, Faik Samed, Berkay (L) Volkan (L) (Bedirhan, Burak, Adis, Arda) Danimarka: Hoff, Madsen, Uhrenholt, Nielsen, Kjaer, Andersen, Hjorth (L) (Hesselholt, Pontoppidan, Hoyer (L) Madsen, Dahl) Setler: 19-25, 25-16, 25-22 ve 25-11 Süre: 97 dakika (23 24 26 24) (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Danimarka voleybol Spor Güncel Haberler

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