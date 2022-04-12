Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktör Beaumelle ile yollar ayrıldı - Haberler

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Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktör Beaumelle ile yollar ayrıldı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktör Beaumelle ile yollar ayrıldı

Fildişi Sahili Milli Futbol Takımı'nda Fransız teknik direktör Patrice Beaumelle görevinden ayrıldı.

Fildişi Sahili Milli Futbol Takımı'nda Fransız teknik direktör Patrice Beaumelle görevinden ayrıldı.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, 43 yaşındaki Beaumelle'in sona eren sözleşmesinin yenilenmediğini duyurdu.

Beaumelle, 2015 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna ulaşan Fildişi Sahili Milli Takımı'nda Fransız teknik direktör Herve Renard'ın yardımcılığını yapmıştı. Genç çalıştırıcı, Mart 2020'de ise İbrahim Kamara'nın yerine takımın başına geçmişti.

2021 Afrika Uluslar Kupası'na son 16 turunda veda eden Beaumelle yönetimindeki Fildişi Sahili, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamamıştı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Fildişi Sahili, Afrika, Futbol, Milli, Spor, Haberler

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