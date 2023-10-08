FIFA Uluslararası Futsal Hakem Semineri İstanbul'da Gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) koordinasyonunda, FIFA Hakem Gelişim Programları çerçevesinde gerçekleştirilen FIFA Uluslararası Futsal Hakem Semineri, İstanbul'da yapıldı. Seminerde, futsal oyun kurallarında yapılan değişiklikler ve diğer konular ele alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) koordinasyonunda, FIFA Hakem Gelişim Programları çerçevesinde gerçekleştirilen FIFA Uluslararası Futsal Hakem Semineri, İstanbul'da yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve FIFA futsal hakemlerinin katıldığı seminerin açılış oturumuna, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, MHK Pmik Üyesi Ünsal Çimen, MHK Futsal Sorumlusu Erhan Sönmez ve MHK Üyesi Ahmet Erdoğan katıldı.

FIFA ve UEFA'nın üst düzey futsal hakem eğitimcisi Pedro Galan'ın eğitimci olarak görev aldığı seminerde, FIFA tarafından hazırlanan eğitim materyalleri kullanıldı. Uluslararası seminer kapsamında, 2023-2024 futsal oyun kurallarında yapılan değişiklikler, bariz gol şansının engellenmesi (DOGSO), umut vadeden atakların engellenmesi, bilerek elle oynamalar, kale atışı konularında farklı oturumlar yapılarak, genel konularda FIFA tarafından hazırlanan video klipler incelendi ve Pedro Galan tarafından geri bildirimler verildi.