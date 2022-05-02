FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı

AA - Fatih Erel - Spor
 - Güncelleme:
FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı

FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda.

FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle paylaştı.

FIFA, resmi Twitter hesabından, Spor Toto Süper Ligi'nin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasındaki görsel şöleni, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle yayımladı.

Pazartesi motivasyonu notuyla yapılan paylaşımda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan görüntüye yer verdi.

AA / Fatih Erel - Spor

Trabzonspor, Spor Toto, Twitter, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title