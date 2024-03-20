FIFA, Süper Lig'ten 5, 1. Lig'den 1 takıma transfer yasağı verdi.

FIFA'nın resmi internet sitesinden açıklamada, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a süresiz transfer yasağı getirildi. Ayrıca Adana Demirspor, Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor'a da 3'er dönem ceza verildiği ifade edildi.

Trendyol 1. Lig'den de Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası belirtildi. - İSTANBUL