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FIFA, Süper Lig'ten 5, 1. Lig'den 1 takıma transfer yasağı verdi

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FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a süresiz transfer yasağı getirildi. Ayrıca Adana Demirspor, Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor'a da 3'er dönem ceza verildiği belirtildi. Trendyol 1. Lig'den de Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verildi.

FIFA, Süper Lig'ten 5, 1. Lig'den 1 takıma transfer yasağı verdi.

FIFA'nın resmi internet sitesinden açıklamada, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a süresiz transfer yasağı getirildi. Ayrıca Adana Demirspor, Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor'a da 3'er dönem ceza verildiği ifade edildi.

Trendyol 1. Lig'den de Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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