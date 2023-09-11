FIFA Kokartlı Türk Hakemler UEFA Müsabakalarında Görevlendirildi

Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar ve Arda Kardeşler, UEFA tarafından çeşitli müsabakalarda görevlendirildi. Atilla Karaoğlan 21 Yaş Altı UEFA 2025 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını yönetecek, Erkan Özdamar Sırbistan ile Azerbaycan arasındaki mücadelede görev alacak ve Arda Kardeşler Azerbaycan ile Ürdün arasındaki hazırlık müsabakasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı Türk hakemler Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar ve Arda Kardeşler, UEFA tarafından çeşitli müsabakalarda görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Atilla Karaoğlan, Finlandiya ile İsviçre arasında oynanacak 21 Yaş Altı UEFA 2025 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını yönetecek.

Erkan Özdamar ise aynı organizasyonda Sırbistan ile Azerbaycan arasında yapılacak mücadelede görev alacak.

Arda Kardeşler de Azerbaycan ile Ürdün arasında yarın oynanacak hazırlık müsabakasında düdük çalacak.

Öte yandan Türk hakemlerden Mete Kalkavan, İsviçre ile Andorra arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olacak.