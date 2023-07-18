FIFA Kokartlı Türk Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde görev alacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Yaşar Kemal Uğurlu, Kosova'nın Gjilani ile Lüksemburg'un Progres Niederkorn takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turu ikinci müsabakasında görev yapacak.