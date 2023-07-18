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FIFA Kokartlı Türk Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde görev alacak

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Yaşar Kemal Uğurlu, Kosova'nın Gjilani ile Lüksemburg'un Progres Niederkorn takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turu ikinci müsabakasında görev yapacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Kosova'nın Gjilani ile Lüksemburg'un Progres Niederkorn takımları arasında 20 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turu ikinci müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın Priştina şehri Fadil Vokri Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yaşar Kemal Lüksemburg Kosova Spor Haberler

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